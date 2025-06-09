Девушке оторвало палец во время катания на тюбинге в аквапарке Петербурга
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В аквапарке Петербурга девушке оторвало палец во время катания на тюбинге. В администрации заведения сообщили, что аттракционы регулярно проходят проверки.
О происшествии сообщил сайт 78.ru.
Инцидент произошел на водной горке. Из аквапарка пострадавшую отправили в больницу, врачи диагностировали травматологическую ампутацию мизинца на левой ступне. Девушке оказали помощь, она в удовлетворительном состоянии.
В аквапарке подтвердили случившееся. Аттракцион обследовали после происшествия, он постоянно проходил проверки, в том числе Гостехнадзора, рассказало изданию руководство парка.
«Каких-то дефектов в ходе проверок нашими специалистами выявлено не было — ни с утра, ни после происшествия», - сообщили в администрации.
Требований о компенсации девушка пока не заявляла. Посетители застрахованы и имеют право на компенсацию, пишет издание.
Ранее сообщалось, что в московском парке аттракционов люди застряли на высоте 10 метров.