В Москве пенсионерка умерла от ожогов, неудачно покурив в вытяжку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Происшествие случилось еще в начале февраля — 85-летняя пенсионерка решила покурить ночью на кухне. Она включила вытяжку и закурила сигарету. Однако в какой-то момент увидела, что на ней загорелась рубашка.

Избавиться самостоятельно от объятой огнем одежды она не смогла и начала звать на помощь соседей. Прибывшие на место жители сбили огонь с пенсионерки и вызвали скорую помощь. Пожилую женщину госпитализировали с сильными ожогами лица, тела и рук.

Не приходя в сознание, пенсионерка скончалась спустя 10 дней после происшествия.

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