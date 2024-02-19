Целовал и трогал за разные места: в Кирове пожилой преподаватель домогался школьниц-близнецов

В Кирове пожилого преподавателя «Кванториума» обвинили в домогательствах к школьницам-близняшкам после платных занятий по радиоделу. Следователи возбудили уголовное дело.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в лаборатории радиоспорта занимались две сестры. Они рассказали родителям, что педагог приставал к ним прямо в аудитории центра технического творчества. Это происходило с 2017 по 2020 год. На момент начала предполагаемых домогательств девочкам было по 10 лет, а преподавателю — 65 лет.

Школьницы рассказали, что мужчина их целовал и трогал за разные места. Сейчас девочки уже учатся в девятом классе.

Ранее в Тюмени мигрант-кассир приставал к несовершеннолетней девочке в супермаркете. Школьница объяснила мужчине, что ей 13 лет, однако того не смутил этот факт, и он начал целовать ее. Девочка оттолкнула иностранца и убежала к матери на работу, где рассказала о случившемся.