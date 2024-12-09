Россиянка спустя 23 года узнала, что воспитывала чужого ребенка

В Дагестане женщина узнала, что 23 года растила чужого ребенка из-за халатности медицинских сотрудников. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, принять новость о том, что она столько лет растила не своего сына, женщина смогла не сразу. В итоге она решила подать иск против медицинского учреждения. Суд встал на ее сторону, обязав роддом выплатить жительнице Дагестана компенсацию в размере одного миллиона рублей.

При этом медучреждение не торопилось исполнять свои обязательства, вследстве чего в дело вмешались инспекторы УФССП. Им пришлось наложить арест на запрет для больницы регистрировать транспорт, после чего медучреждение все-таки погасило долг перед потерпевшей.

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