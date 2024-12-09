Российский младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона

В Воткинске 9-месячный ребенок пострадал из-за загоревшегося смартфона. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, отец младенца укладывал его спать, а мобильный телефон положил на кровать рядом. В какой-то момент гаджет вспыхнул, заискрился и начал гореть. Искры попали на малыша, и на нем загорелись штаны. В итоге юный россиянин получил ожог ног на 3% тела.

Огнеопасный гаджет удалось потушить, а мальчика доставили в больницу. В медучреждении ему оказали всю необходимую помощь, в настоящий момент он находится домой на амбулаторном лечении.

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