СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 декабря 2024, 11:53
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Сейчас у ребенка вместо глаза сплошное кровяное пятно: второкласснику выстрелили в глаз из арбалета

В Ленобласти мальчику выстрелили в глаз из игрушечного арбалета стеблем камыша.
Сейчас у ребенка вместо глаза сплошное кровяное пятно: второкласснику выстрелили в глаз из арбалета

© freepik

Второкласснику потребовалась экстренная медицинская помощь в Ленинградской области. Мальчик попал в больницу с травмой глаза. В несовершеннолетнего выстрелили из игрушечного арбалета стеблем камыша, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Школьника привез в больницу отец. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Во время осмотра они зафиксировали у юного пациента контузию, кровоизлияние в переднюю часть глаза, подозрение на перелом стенки орбиты, птоз, гематомы век и закрытую черепно-мозговую травму.

Отец пострадавшего мальчика пообщался с журналистами. Он рассказал, что сейчас у сына вместо глаза сплошное кровяное пятно. В ближайшее время школьнику проведут УЗИ, чтобы выявить осложнения.

Ранее сообщалось, что в Пензе подросток упал с высоты и проткнул голову металлическим штырем. Его госпитализировали и положили в реанимацию.

Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Mash на Мойке
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травма
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