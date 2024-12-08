Сейчас у ребенка вместо глаза сплошное кровяное пятно: второкласснику выстрелили в глаз из арбалета

Второкласснику потребовалась экстренная медицинская помощь в Ленинградской области. Мальчик попал в больницу с травмой глаза. В несовершеннолетнего выстрелили из игрушечного арбалета стеблем камыша, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Школьника привез в больницу отец. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Во время осмотра они зафиксировали у юного пациента контузию, кровоизлияние в переднюю часть глаза, подозрение на перелом стенки орбиты, птоз, гематомы век и закрытую черепно-мозговую травму.

Отец пострадавшего мальчика пообщался с журналистами. Он рассказал, что сейчас у сына вместо глаза сплошное кровяное пятно. В ближайшее время школьнику проведут УЗИ, чтобы выявить осложнения.

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