Россиянка сошла с ума после поедания десерта с наркотиками в азиатской стране

Россиянка попала в одну из больниц Таиланда в неадекватном состоянии. Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, причиной неадекватного состояния женщины могло стать употребление наркотиков, разрешенных в Таиланде, но запрещенных в РФ. Пострадавшая могла употребить десерт с запрещенными веществами.

Россиянка находилась в госпитале Бангламунг в Паттайе на протяжении четырех дней. Специалисты рассказали, что состояние туристки было очень плохим — агрессия, истерики, невозможность говорить. Ее личность удалось установить лишь по документам, она оказалась гражданкой России. Мать была шокирована случившимся.

«Я не знаю, как моя дочь потеряла память. Я здесь, а она там, и я ничем не могу ей помочь. Мне от этого очень тяжело. Я просто хочу, чтобы она выздоровела и вернулась во Владивосток», - заявила мать пострадавшей.

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