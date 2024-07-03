Раскрыта причина трагической смерти крановщика в Москве

Причиной смерти рабочего на стройке в Москве в кабине башенного крана могла стать передозировка наркотиков. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП случилось утром 3 июля на строительстве ЖК в 1-м Кожевническом переулке. 44-летний уроженец одной из стран СНГ Раматжан Меретов работал в ночную смену с 20 часов вечера до 8 утра. Перед выходом на смену его осмотрел местный врач и не обнаружил ничего подозрительного, в медицинской карточке рабочего отсутствовали хронические заболевания. Утром строитель не спустился с крана, его в закрытой кабине уже мертвым нашел сменщик и сообщил начальству.

На место вызвали спасателей, которые вскрыли кабину и обнаружили бездыханное тело рабочего, а рядом лежали шприцы и упаковки от неизвестных веществ. Предварительно, крановщик умер около 5 часов утра от передозировки наркотиков.

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