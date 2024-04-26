Россиянин накормил сына сигаретами, чтобы отучить курить

Житель Екатеринбурга заставил своего 11-летнего сына съесть несколько сигарет. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, ЧП произошло в квартире дома, расположенного на улице Академика Парина. В день инцидента родители распивали спиртное. После застолья отец решил, что обязан отучить своего сына от вредной привычки. Чтобы 11-летний мальчик прекратил курить, родитель заставил его проглотить восемь сигарет.

После «трапезы» у подростка заболел живот, он ушел из дома к тете. Женщина вызвала скорую помощь, медики которой доставили в больницу мальчика с отравлением.

Уточняется, что родители воспитывают еще троих детей. В семье растет трехлетний мальчик и месячный младенец. Еще один, 14-летняя девочка, находится в центре социальной помощи. При этом неизвестно, почему дочь не живет с родителями.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с подростком.

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