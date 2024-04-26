Труп молодого парня приплыл по Москве-реке к Нескучному саду, где проводятся съемки «Что? Где? Когда?»

В Москве-реке нашли труп неизвестного молодого человека. Он приплыл к Нескучному саду. По данным источника, предварительно установлена его личность – это 22-летний парень, пропавший еще в начале апреля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщил информатор, тело обнаружили в месте, где регулярно проводятся съемки шоу «Что? Где? Когда?». Погибшего достали из воды на Пушкинской набережной. В ходе выяснения обстоятельств смерти россиянина удалось установить, что им может быть житель Сосногорска. В конце марта он приехал в столицу на заработки, но спустя некоторое время перестал выходить на связь.

О пропаже молодого человека стало известно в начале апреля. В последний раз с ним разговаривала сестра. Он попросил у нее взаймы тысячу рублей.

На данный момент неясно, что именно произошло с парнем. Его родственники утверждают, что он не принимал алкоголь. Предварительно, причиной смерти стала асфиксия.

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