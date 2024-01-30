Россиянка родила ребенка в туалете и бросила его умирать

Жительница Ставрополья родила в уличном туалете и бросила ребенка в выгребную яму. Об этом информирует РЕН ТВ.

8 января 2024 года у 40-летней женщины внезапно начались роды в уличном туалете. Местная жительница решила скрыть произошедшее и оставила младенца в выгребной яме. Это привело к тому, что ребенок умер, захлебнувшись отходами. Спустя время о гибели новорожденного узнали сотрудники правоохранительных органов.

«Роды начались спонтанно в уличном туалете во дворе частного дома сожителя женщины. В результате родов малыш упал в выгребную яму. Мать решила скрыть факт родов и не рассказывать о них», — информирует источник.

Следователи установили, что ребенок родился живым. Однако женщина умышленно оставила его умирать. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Похожая ситуация произошла в Красноярском крае. Там многодетная мать выбросила новорожденную дочь в уличный туалет. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Костроме женщина умерла на пороге детского сада.