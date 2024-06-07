Россиянка размозжила отцу голову ломом

На северо-западе Москвы женщина размозжила отцу голову ломом. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

ЧП произошло утром в пятницу, 7 июня. Фигурантка, находясь в квартире жилого дома на улице Кулакова, в ходе конфликта нанесла множественные удары ломом в область головы своему отцу. От полученных травм мужчина скончался.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, в ближайшее время ее доставят в следственное подразделение на допрос. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Уточняется, что по делу назначены психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы. Детали произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в Москве местная жительница осталась бесплодной после гинекологической операции.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал 78-летнюю пенсионерку.