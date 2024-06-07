Женщина осталась бесплодной: москвичке случайно отрезали здоровую маточную трубу

Жительница Москвы обвинила врачей Центра гинекологии им. В.И. Кулакова в совершении преступления. По словам женщины, из-за их действий она осталась бесплодной, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В июне прошлого года медики диагностировали у москвички воспаление левой маточной трубы. Осенью прошла операция, однако удален был не воспаленный орган, а здоровый.

Целую неделю после хирургического вмешательства женщина не могла восстановиться. У нее резко ухудшилось состояние. Все могло закончиться трагически из-за смертельно опасного перитонита, но была проведена еще одна операция, на которой удалили уже воспаленную трубу.

Почему врачи удалили здоровый орган, москвичка не получила должного объяснения. Она обращалась в полицию за защитой своих прав, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Из-за случившегося жительницы столицы РФ больше не сможет иметь детей.

Ранее сообщалось, что в Москве 32-летний пациент одним движением чуть не лишился носа после операции. Мужчина чихнул и у него образовалась шишка под глазом.