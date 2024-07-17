Неоднократно судим за тяжкие преступления: мужчина убил женщину гвоздодером и надругался над ее трупом

Суд в Челябинской области вынес приговор местному жителю, который совершил убийство знакомой. Мужчина получил пожизненный срок за расправу над россиянкой с помощью гвоздодера и надругательство над ее трупом, передает Агентство новостей «Доступ».

Согласно материалам дела, житель области напал на знакомую в июле 2023 года. Фигурант планировал расправиться с 54-летней женщиной, которая работала в магазине ритуальных услуг, забрать у нее ключи, а потом присвоить себе деньги из кассы.

В результате знакомая была убита с помощью гвоздодера. Однако вместо последующего грабежа мужчина сперва надругался над трупом россиянки. Затем он все-таки похитил выручку в размере 240 тысяч рублей.

За совершенные преступления обвиняемый получил пожизненный срок. Он и прежде привлекался судом к ответственности за особо тяжкие деяния.

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