Россиянка пришла в магазин и была искусана неизвестной женщиной

В Санкт-Петербурге местную жительницу в магазине рядом с домом покусала неизвестная женщина. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, 44-летняя пострадавшая обратилась за помощью в один из травмпунктов Северной столицы накануне вечером. Визиту в медучреждение предшествовал поход петербурженки в сетевой магазин с алкогольной продукцией, расположенный на Большом проспекте.

В торговом зале на россиянку накинулась другая женщина. В результате нападения неизвестная расцарапала своей жертве лицо и укусила за палец. Специалисты обработали раны пострадавшей и отпустили домой.

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