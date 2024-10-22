60-летняя россиянка получила стулом по голове на встрече выпускников и едва не ослепла

В Якутии 60-летняя женщина сходила на встречу выпускников и едва не лишилась зрения. Предварительно, на мероприятии произошел конфликт, в ходе которого россиянка получила стулом по голове. Об этом сообщает ЯСИА.

Подробности случившегося пока не раскрываются. Отмечается, что женщина получила травму, после чего ее пришлось доставить в больницу. Врачи экстренно зашили веко пострадавшей и начали подготовку к новой операции. Пациентке предстоит удаление сгустков крови в глазу.

На данный момент офтальмологи дают неутешительные прогнозы по восстановлению зрения пациентки. Предположительно, у нее могут появиться осложнения из-за травмы.

«Пациентка получила ушиб глаза тяжёлой степени, зрение снизилось до светочувствительности», - рассказала врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической больницы.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

Ранее появилась информация, что девушка, которая родила и бросила ребенка в туалете аэропорта в Турции, захотела забрать малышку.