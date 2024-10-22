Девятиклассник сломал позвоночник сверстнику в российской гимназии

В одной из гимназий Екатеринбурга девятикласснику сломали позвоночник. Травму школьник получил во время конфликта со сверстником. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, 15-летние подростки затеяли драку. Один кинул через плечо другого и сломал ему два позвонка. Отмечается, что мальчик ударился об пол головой и спиной.

Школьника госпитализировали. В больнице у него диагностировали компрессионные переломы. Травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью, поэтому проверкой случившегося займется СКР.

В гимназии СМИ сообщили, что проходит внутреннее разбирательство. Другие комментарии давать отказались, так как это «конфиденциальная информация».

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