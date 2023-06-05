Россиянка поссорилась с мужем и отправилась гулять по городу в костюме Евы

В Норильске женщина прогулялась по городу голой после ссоры с мужем. На улице было всего +4 градуса. Об этом сообщается на сайте Life.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение, что на улице Полярной гуляет обнаженная женщина. Патрульно-постовой наряд отправился на место инцидента и задержал нарушительницу, после чего установил ее личность.

Источник утверждает, что женщина оказалась местной жительницей 1991 года рождения, она вышла на улицу голой после конфликта с супругом, чтобы позлить его. Подчеркивается, что каких-либо претензий к мужу она не имела, мужчина ее не бил.

В результате на женщину составили протокол за мелкое хулиганство и провели с ней беседу.

Ранее сообщалось, что в Липецке голый мужчина убегал от разъяренной толпы по балконам, но попался и был избит. В распоряжении источника оказалось видео, на котором было запечатлено преследование обнаженного россиянина. Изначально он находился в одной из квартир вместе с дамой. Однако что-то внутри апартаментов произошло, что заставило его, не надевая даже трусов, выскочить на улицу.

Еще один случай произошел в Казани. Там девушка с голой грудью позировала в стеклянное окно детской школы. В учреждении прокомментировали инцидент. В ДХШ №1 объяснили, что все произошло на улице. Никто из сотрудников не причастен к этому.