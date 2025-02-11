В Подмосковье мальчик выпил «лимонад» и получил тяжелые ожоги внутренних органов

В Подмосковье 8-летний мальчик оказался в больнице после того, как нашел на детской площадке бутылку якобы с лимонадом и выпил ядовитую жидкость. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло 8 февраля в одном из городов на юге Подмосковья. Днем несовершеннолетний отправился гулять во двор, родители в это время были на работе. Ребенок захотел пить, однако не стал возвращаться в квартиру. Через некоторое время он обнаружил на детской площадке бутылку с этикеткой от лимонада, где находилась некая жидкость.

Подумав, что это газированный напиток, юный россиянин глотнул несколько раз эту жидкость, после чего у него сильно защипало в горле. Мальчик прибежал домой и рассказал об инциденте бабушке - та промыла рот. Однако на утро ребенку стало хуже. Отец отвез сына в ближайшую больницу, но там пострадавшего, как рассказали близкие, почему-то не приняли. В это время состояние жителя Подмосковья ухудшалось – он утратил способность говорить и глотать, жаловался на сильную боль в груди. Вернувшись домой, родные вызвали врачей, которые доставили пациента в одну из больниц Москвы. Уточняется, что медикам также удалось найти бутылку с непонятной жидкостью во дворе.

В настоящий момент состояние ребенка стабильно тяжелое. После обследования специалисты диагностировали «токсическое отравление», а также ожоги второй и третьей степени желудка, пищевода, гортани и губ. При этом анализ содержимого «лимонада», по словам матери школьника, врачи почему-то делать не стали.

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