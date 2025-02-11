Купили слойки: в Москве двое мужчин съели пирожки с ртутью и попали в больницу
© Freepik
Появились подробности отравления двух человек пирожками с ртутью в Москве. Выяснилось, что они купили слойки и съели их на работе.
Детали происшествия сообщает mk.ru.
Пострадавшими оказались мужчины 45 и 46 лет. Они работают на одном из транспортных предприятий.
Около 13:00 мужчины обратились за медицинской помощью, будучи на работе. Врачи заподозрили отравление ртутью.
Известно, что мужчины ели слойки – шарики ртути могли находиться в них.
Сотрудников доставили в НИИ им. Склифосовского.
Telegram-канал SHOT сообщал, что пострадавшие ели выпечку у дома на улице Азовской. Вкус пирожков показался им странным. Будет установлено, где покупались пирожки с опасной начинкой.
Ранее сообщалось о смерти туристок на Шри-Ланке из-за отравления пестицидами в хостеле. Комнату опрыскивали средством от клопов.