Россиянка получила химические ожоги во время конфликта с соседями

В Москве 19-летняя местная жительница осталась с химическими ожогами после ссоры с соседями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в одном из домов на улице Фадеева. Москвичка начала конфликтовать с соседями, вследствие чего последние облили ее концентрированной жидкостью для удаления жира. Медики диагностировали у пострадавшей химические ожоги тела и слизистой рта 1-2 степени. Вдобавок у нее обнаружили ссадины на лбу и левой ключице.

После осмотра жительницу столицы отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов организовали по факту произошедшего проверку.

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