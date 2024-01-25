Россиянка получила химические ожоги во время конфликта с соседями
© Freepik
В Москве 19-летняя местная жительница осталась с химическими ожогами после ссоры с соседями. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в одном из домов на улице Фадеева. Москвичка начала конфликтовать с соседями, вследствие чего последние облили ее концентрированной жидкостью для удаления жира. Медики диагностировали у пострадавшей химические ожоги тела и слизистой рта 1-2 степени. Вдобавок у нее обнаружили ссадины на лбу и левой ключице.
После осмотра жительницу столицы отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов организовали по факту произошедшего проверку.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сверстники выстрелили в лицо 18-летнему юноше аэрозольного пистолета и отняли куртку.
Также мы писали, что в Первоуральске месячный ребенок умер, пока родители отмечали его рождение.