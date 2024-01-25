В российском городе юноше выстрелили в лицо в ТРК и отобрали куртку

Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из аэрозольного пистолета на территории торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, петербуржец столкнулся с компанией сверстников, в которой он обнаружил своего знакомого. Компания окружила парня, после чего один из злоумышленников выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета. После этого нападавшие избили парня, отобрали у него паспорт и куртку с модным у субкультуры околофутбольных фанатов патчем Stone Island.

В настоящий момент сотрудникам полиции удалось задержать по подозрению в причинении телесных повреждений 18-летнего парня. Как считают следователи, именно он совершил выстрел в лицо оппоненту. Еще 17-летний товарищ в тот момент якобы отнимал куртку у потерпевшего. Предполагается, что им помогали еще несколько человек.

Оба приятеля после беседы в отделе полиции были отпущены под обязательство о явке. Выяснилось, что старший из задержанных с октября 2023 года находится под подпиской по делу о краже.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксисты-мигранты не поделили дорогу и открыли стрельбу.