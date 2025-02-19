В Москве госпитализировали американского актера Дэниэла Барнса. Он упал во дворе дома и сломал ногу.

О случившемся сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актер поскользнулся на льду во дворе дома на Ленинском проспекте. Барнсу вызвали скорую.

Актера госпитализировали – у него обнаружили перелом голени. Потребуется операция.

Источник отмечает, что Барнс давно живет в России и играет в Театре Ермоловой, снимался у режиссера Федора Бондарчука.

Ранее в Москве госпитализировали тромбониста Виктора Баташева. Он поскользнулся и попал в больницу с переломом.