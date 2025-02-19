Опубликовано 19 февраля 2025, 17:501 мин.
В Москве госпитализировали американского актера Дэниэла Барнса
Актера Дэниэла Барнса госпитализировали в Москве после падения во дворе доме.
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В Москве госпитализировали американского актера Дэниэла Барнса. Он упал во дворе дома и сломал ногу.
О случившемся сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, актер поскользнулся на льду во дворе дома на Ленинском проспекте. Барнсу вызвали скорую.
Актера госпитализировали – у него обнаружили перелом голени. Потребуется операция.
Источник отмечает, что Барнс давно живет в России и играет в Театре Ермоловой, снимался у режиссера Федора Бондарчука.
Ранее в Москве госпитализировали тромбониста Виктора Баташева. Он поскользнулся и попал в больницу с переломом.