Россиянка подожгла возлюбленного и его новую пассию из-за ревности

В Коми 57-летняя женщина из ревности попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего любовника вместе с его новой возлюбленной. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, жительница села в Коми была отвергнута сожителем, который был на 25 лет моложе ее. Россиянин ушел от 57-летней женщины к 48-летней. Отвергнутая женщина не смогла с этим смириться и приняла решение ликвидировать сразу двоих.

Вооружившись канистрой с бензином, мстительница облила бензином и подожгла дом, где спали любовники. После этого поджигательница скрылась.

Пара проснулась из-за большого количества дыма и выбежала на улицу. Предполагаемая поджигательница вскоре была задержана. Против нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение — ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Выяснилось, что ранее она уже была судима за угрозу убийством и уничтожение имущества.

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