Якобы способен лечить аутизм: московского врача обвиняют в мошенничестве десятки родителей

Московского врача, который якобы способен лечить от аутизма, обвинили в мошенничестве. Жалобы поступают от десятков родителей, чьи дети страдают от расстройства, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На лечение к специалисту попал шестилетний мальчик. Родители привезли его из Тюмени. В клинике доктора семье предложили три этапа процедур за 12 миллионов рублей в год.

В итоге ребенку стало плохо уже на первом этапе, когда ему поставили капельницы. Мальчик стал задыхаться, пришлось вызвать скорую помощь. После этого врачи государственной клиники объяснили родителям, что их сыну сделали дозировку, как для взрослого.

Спустя время мама мальчика познакомилась с другими женщинами, которые попали в похожую ситуацию. Все они подали петиции, призывающие запретить деятельность московского врача. Сам же специалист считает, что таким образом россиянки якобы добиваются его внимания.

Ранее муж Анастасии Заворотнюк заявил, что мошенники обманывали людей от его имени. Рассылку подобных сообщений он назвал кощунственной.