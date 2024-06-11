Россиянин из ревности привязал сожительницу к бамперу авто и забил кувалдой

В Ростовской области местный житель из ревности жестоко убил сожительницу кувалдой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

ЧП произошло в поселке Реконструктор. По предварительной информации, 38-летний мужчина избил свою 38-летнюю сожительницу из-за ревности, после чего привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу машины и протащил по дороге до лесопосадки. Там злоумышленник нанес россиянке несколько ударов кувалдой по голове.

Труп женщины обнаружили в лесопосадке у поселка 10 июня, возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении ростовчанина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали, что в Москве строитель во время массовой драки пырнул коллегу ножом в пах. Уточняется, что после ЧП преступник пытался улететь из России в Таджикистан.

Также сообщалось, что в Бурятии парень оформил кредит на девушку и бросил ее умирать в овощной яме.