Россиянка перевела миллионы «влюбившемуся» в нее «американцу»

В Москве местная жительница перевела 2 млн рублей аферисту, который выдавал себя за американца Джорджа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 52-летняя москвичка познакомилась с «американцем» еще в 2022 году. Все их общение происходило исключительно онлайн. Для встречи с «возлюбленной» «Джорджу» нужны были деньги. Но самолет регулярно отменяли, у мужчины появлялись какие-то другие причины, на которые он просил средства. Тем временем жительница столицы брала кредиты и занимала у друзей, чтобы сделать перевод «американцу». К октябрю общая сумма переведенных ему средств превысила два миллиона рублей. Тогда женщина поняла, что стала жертвой афериста и написала заявление в полицию, заблокировав «американца» во всех соцсетях.

Тем не менее в прошлом году россиянка возобновила общение с «Джорджем». В июле она перевела ему 42 тысячи рублей «на адвокатов», а через месяц еще 94 тысячи, чтобы он якобы смог вернуть ей все долги.

Не обнаружив своих денег, жительница Москвы окончательно убедилась, что столкнулась с мошенником. В результате она вновь обратилась в правоохранительные органы, написав заявление о мошенничестве на 135 тысяч рублей.

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