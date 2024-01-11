Россиянин отправился в стриптиз-клуб и оказался «замурован» в подвале

В Москве посетитель стриптиз-клуба оказался «замурован» в подвале во время вечеринки на его день рождения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло на Зубовском бульваре накануне вечером. 67-летний москвич вместе с товарищем проводили время в заведении, однако в какой-то момент встреча пошла не по плану, и именинника заперли в подвале без отопления.

Наутро запертого в темном помещении гостя услышал персонал, после чего сразу позвонил его супруге. Отмечается, что у россиянина не было при себе телефона, он вспомнил только номер жены.

Сначала супруга вызвала спасателей, но тех не пустила охрана из-за регламента клуба. В результате доставать мужчину пришлось при помощи сотрудников полиции.

Виновник торжества, который провел ночь в холодном подвале, не пострадал.

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