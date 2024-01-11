Россиянин отправился в стриптиз-клуб и оказался «замурован» в подвале
В Москве посетителя стриптиз-клуба «замуровали» в подвале.
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В Москве посетитель стриптиз-клуба оказался «замурован» в подвале во время вечеринки на его день рождения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным источника, ЧП произошло на Зубовском бульваре накануне вечером. 67-летний москвич вместе с товарищем проводили время в заведении, однако в какой-то момент встреча пошла не по плану, и именинника заперли в подвале без отопления.
Наутро запертого в темном помещении гостя услышал персонал, после чего сразу позвонил его супруге. Отмечается, что у россиянина не было при себе телефона, он вспомнил только номер жены.
Сначала супруга вызвала спасателей, но тех не пустила охрана из-за регламента клуба. В результате доставать мужчину пришлось при помощи сотрудников полиции.
Виновник торжества, который провел ночь в холодном подвале, не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Москве посетитель ночного клуба откусил палец охраннику.
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