Россиянка ослепла на один глаз после посещения косметолога

В Волгоградской области местная жительница ослепла на один глаз после популярной процедуры у косметолога. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что жительница Волжского решила посетить косметолога, чтобы сделать инвазивную процедуру. Женщина желала убрать мимические морщины лба и межбровной области, однако после проведенной косметической процедуры ослепла на один глаз.

Позднее выяснилось, что оказавшая ей услуги 37-летняя косметолог не обладала лицензией. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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