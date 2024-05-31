Возможна связь с массовыми отравлениями в Астрахани: школьник умер на Кубани из-за наркотика

В Краснодаре девятиклассник умер после употребления запрещенных препаратов. В крови мальчика был обнаружен метадон. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, школьник отправился на день рождения к другу, где были наркотики и алкоголь. 16-летний юноша решил тоже попробовать вещества, после чего ему стало плохо. Рано утром подросток потерял сознание. На скорой его доставили в больницу. На тот момент он был в глубокой коме.

В больнице парню диагностировали острое отравление метадоном. Врачи пытались спасти жизнь школьнику, но ничего не помогло. Медики констатировали смерть.

На данный момент полиция проверяет, есть ли связь между этим отравлением и тем, что произошло в Астрахани. Напомним, что там во второй раз за полгода несколько человек пострадали из-за наркотика.

Ранее силовики нагрянули с обысками сразу в две московские больницы — имени С.С. Юдина и Н.И. Пирогова.