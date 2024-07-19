Россиянка открыла у себя дома нелегальный детсад и кошачий отель

Жительница Санкт-Петербурга открыла у себя дома одновременно детский сад и кошачий отель. Об этом пишет 78.ru.

Одна из родительниц заявила, что дети постоянно возвращались домой в синяках и ссадинах. Взрослые сделали предположение о том, что няня поднимает на них руку, вследствие чего захотели отказаться от ее услуг. Однако петербурженка не стала возвращать им аванс и личные вещи.

Помимо этого, выяснилось, что дети соседствовали с котами. Животные выглядели напуганными и вели себя агрессивно. Кого-то из дошкольников они даже поцарапали. Предполагается, что их приносили на передержку.

Прибывшим на место сотрудникам полиции не удалось попасть в квартиру, где якобы организован сад. Журналисты выяснили, что жительница Северной столицы не пустила силовиков домой и заверила, что все находящиеся в помещении дети - ее. Один из детей заявительницы на момент приезда находился в квартире няни. Россиянка отпустила дошкольника, однако с полицейским на контакт не пошла.

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