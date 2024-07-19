34-летний украинец пришел в военкомат в Одессе и умер

В Одессе 34-летний украинец умер после посещения военкомата. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на иностранное СМИ.

По данным источника, мужчина пришел в территориальный центр комплектования и ему стало плохо. Из-за этого его пришлось госпитализировать. У военнообязанного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, эпилепсию и субдуральную гематомы мозга.

В больнице гражданин Украины скончался. Другие подробности случившегося не уточняются.

Ранее на Украине в детском саду воспитательница отругала пятилетнего ребенка за то, что он разговаривал на русском. Сотрудница дошкольного учреждения вымыла ему рот мылом. После этого, по словам матери мальчика, у него развился аллергический стоматит.

Также недавно украинка умерла в поезде из-за жары. В вагоне не работал кондиционер. Сообщалось, что женщина ехала в ночном экспрессе «Запорожье – Ужгород». Официально информация не была подтверждена.