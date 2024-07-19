Девушку с инвалидностью не пустили в ночной клуб в Петрозаводске

Девушку с инвалидностью отказались пропускать в клуб.

Жительница Петрозаводска пожаловалась на то, что из-за ограниченных возможностей ей не удалось провести время с друзьями. По ее словам, компания друзей хотела пройти в ночной клуб, однако услышали отказ от администратора. Им объяснили, что девушка с инвалидностью не сможет отбиться от пьяных посетителей и что за это не хотят нести ответственность.

Директор клуба называет их обвинения ложными, ведь у них бывает много гостей с ограниченными возможностями. Он утверждает, что девушку не пустили в клуб по причине того, что она отказывалась платить за депозит.

«Ситуация такая была, но девушка донесла информацию неверно. Ей было озвучено то, что действует система депозита, его нужно внести и отдыхать. Остальные восприняли адекватно, но самой девушке это не понравилось, и она начала скандалить... Мы не против инвалидов, таковые очень много ходят к нам отдыхать... ДЦПшники, и колясочник есть, мы всегда им помогаем...», — заявил директор клуба Максим в беседе с Газетой.Ru.

Мы недавно писали о том, что олимпийская чемпионка упала во время визита к врачу в Москве и повредила спину.