Россиянка обвинила безногого супруга в совращении 14-летней падчерицы

Жительница Ростовской области обвинила супруга-инвалида без ног в совращении 14-летней падчерицы. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, 55-летний мужчина потерял конечности из-за болезни, живет с женой и ее 14-летней дочерью в Пролетарском районе Ростовской области. По его словам, в ночь на 10 января несовершеннолетняя решила скинуть кому-то фотографии интимного характера, однако по ошибке отправила отчиму. Он в этот момент спал и сообщений не видел, зато их заметила жена, которая сразу вызвала сотрудников полиции.

В отделе женщина заявила, что ее супруг развращал падчерицу на протяжении полутора лет. Инвалид, в свою очередь, все отрицает и предполагает, что жена хочет забрать дом. В настоящий момент он отпущен под подписку, возбуждено уголовное дело.

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