Российского депутата арестовали за домогательства к детям

Суд в Москве арестовал депутата одного из сельских поселений Дагестана Шамиля Хазбулатова по делу о домогательствах к детям. Об этом пишет Readovka.

Уточняется, что депутат совершил действия сексуального характера 5 января на лестничной площадке многоквартирного дома в присутствии двух детей 11 и 12 лет. После ЧП на мужчину написали заявление местные жители и его задержали.

В настоящий момент чиновник находится в СИЗО, а покровские депутаты занимаются досрочным прекращением его полномочий.

Шамиль Хазбулатов был избран депутатом Покровского сельсовета Хасавюртовского района в 2020 году. Мужчина не посещал важные события, а позднее переехал в столицу, где стал работать в ЧОПе и магазине, но мандат так и не потерял.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который четыре месяца совращал 15-летнюю дочь.

Также сообщалось, что в Подмосковье мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку, закрыв ей лицо подушкой.