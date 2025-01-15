В Петербурге арестовали мужчину, который четыре месяца совращал 15-летнюю дочь

Житель Санкт-Петербурга на протяжении четырех месяцев совращал собственную дочь-подростка и был задержан после того, как его жена написала заявление в полицию. Об этом 15 января сообщил РЕН ТВ.

«Женщина заявила, что ее бывший муж совращал их 15-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», а также «Развратные действия несовершеннолетнего», — приводит канал слова источника.

В ходе расследования правоохранители установили, что в ноябре 2023 и зимой 2024 года мужчина многократно совершал развратные и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своего ребенка. Мужчина находится под арестом, следствие продолжается.

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