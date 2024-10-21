Россиянка обратилась в прокуратуру из-за реакции учителя на рассказ сына об отце на СВО

Жена бойца СВО из Уфы обвинила учительницу в оскорблении сына. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

По словам россиянки, во время урока, посвященному теме СВО, сын показал фото отца, но учительница ему не поверила и назвала «сказочником».

«Не надо мне здесь врать, они — сказочники. Фотографии можно в Сети найти, пусть не придумывают», — высказалась педагог.

Узнав про инцидент, россиянка обратилась в прокуратуру и к директору школы с просьбой принять меры. Она считает, что сотрудница школы не могла себя так вести в присутствии детей. Более того, женщина заявила о задетых чести и достоинстве мужа-бойца. В ответ на действия матери учительница написала характеристику ребенку, назвав его «наркоманом». Она объяснила поступок увиденным статусом в его соцсети.

По информации источника, стороны отказались решать вопрос мирным путем.

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