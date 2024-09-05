Россиянка отправила мужу в зону СВО похоронный венок

Женщина из Нижневартовска (ХМАО) отправила мужу в зону СВО похоронный венок. Она обвинила супруга в измене, а он показал содержимое посылки. Видео публикует портал Ura.ru.

По данным источника, мужчина на данный момент находится в зоне специальной военной операции. Он получил посылку от жены и увидел там похоронный венок с надписью на черной ленте «Люблю – скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь».

Боец отметил, что женщина работает в одном из образовательных учреждений города. После этого он задался вопросом и обратился к людям.

«Возможно ли допустить до работы с детьми такую неадекватную личность? Как это возможно? Хотелось бы услышать мнение общественности», — говорит мужчина на кадрах.

СМИ пишут, что эту запись получили и в полиции. Правоохранители разбираются в данной ситуации.

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