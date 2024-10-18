Россиянка неудачно пыталась убить таракана в своем ухе

В подмосковном Воскресенске 64-летняя местная жительница более двух часов пыталась достать из уха заползшего туда таракана. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, пенсионерка проснулась в пятницу около 12 часов ночи из-за подозрительного щекотания в ухе. Устранить проблему не удалось, даже когда она попыталась почистить слуховой орган с помощью ватной палочки. Догадавшись, что в ухо заполз таракан, россиянка брызнула духами на ватный диск и заткнула им ушную раковину, чтобы таракан задохнулся. Тем не менее дискомфорт продолжился, поэтому она вызвала скорую помощь.

В Люберецкой областной больнице пострадавшую смогли избавить от таракана с помощью специальных инструментов.

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