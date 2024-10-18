Пьяный приморец пытался попасть в квартиру через окно и разбился насмерть

В Приморье местный житель в нетрезвом состоянии попытался попасть в свою квартиру через окно, однако сорвался и разбился насмерть. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, житель Большого Камня вернулся домой пьяным. Когда супруга отказалась пускать россиянина в квартиру, он решил попасть внутрь через подъездный балкон. В какой-то момент приморец оступился и рухнул вниз.

В итоге мужчина умер на месте.

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