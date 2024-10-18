Опубликовано 18 октября 2024, 17:391 мин.
Пьяный приморец пытался попасть в квартиру через окно и разбился насмерть
Mash: в Приморье мужчина попытался попасть в квартиру через окно и разбился.
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В Приморье местный житель в нетрезвом состоянии попытался попасть в свою квартиру через окно, однако сорвался и разбился насмерть. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По данным источника, житель Большого Камня вернулся домой пьяным. Когда супруга отказалась пускать россиянина в квартиру, он решил попасть внутрь через подъездный балкон. В какой-то момент приморец оступился и рухнул вниз.
В итоге мужчина умер на месте.
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