Российский школьник обстреливал одноклассников и чуть не задохнулся пластиковыми шариками

В подмосковных Котельниках 11-летний школьник обстреливал одноклассников и чуть не задохнулся пластмассовыми пульками. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло в одной из школ в Котельниках накануне во второй половине дня. Пятиклассник, захотевший похулиганить во время урока русского языка, достал стержень из ручки и зарядил ее пластмассовыми шариками. Однако выходка продлилась недолго – несовершеннолетний засмеялся и случайно вдохнул в себя три «пульки» сразу. Они застряли у него в горле, вследствие чего школьник начал задыхаться.

Учитель оперативно вызвала скорую помощь, и пятиклассника госпитализировали. Чтобы освободить дыхательные пути от инородных тел, медики были вынуждены провести хирургическое вмешательство.

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