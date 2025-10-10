Россиянка нашла сына-подростка мертвым и с ожогом на груди

В Якутске погиб 17-летний подросток от удара током во время зарядки телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Следком Якутии.

8 октября 2025 года жительница Якутска вернулась домой и обнаружила 17-летнего сына с термическим ожогом в области груди. Россиянка вызвала бригаду скорой помощи, но, приехав по адресу, медики констатировали смерть.

По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент зарядки. По неустановленным причинам произошло поражение током.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 17-летнего юноши в квартире жилого дома.

