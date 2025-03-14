В Подмосковье китайские телефоны стали причиной пожара в трехкомнатной квартире

В Подмосковье китайские телефоны спровоцировали пожар в трехкомнатной квартире. Пострадали мать с дочерью, их доставили в больницу.

Подробности сообщает mk.ru.

Пожар случился 14 марта в жилом комплексе, расположенном в Люберецком городском округе. 50-летняя женщина поставила два телефона на зарядку и ушла в уборную. Вернувшись, она увидела горевшую двуспальную кровать и оплавленные телефоны. Россиянка пыталась потушить пламя пледом, но оно только росло. Тогда женщина разбудила 13-летнюю дочь, сложила ее вещи и вывела на улицу. Затем жительница разбудила соседей, они позвонили в 112.

На тот момент в трехкомнатной квартире горела мебель. Женщина набрала ведра с водой, но это не помогло. Прибывшие пожарные вывели хозяйку и потушили огонь.

Мать с дочерью доставили в больницу – у них зафиксировали отравление продуктами горения. Подростка оставили в больнице – за девочкой понаблюдают несколько дней. Матери придется найти другое жилище на время ремонта в горевшей квартире.

Ранее сообщалось, что в московском магазине сотовой связи взорвался смартфон. В результате пострадали два человека – у них обнаружили ожоги.