СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 07 декабря 2024, 17:55
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Известно о двух пострадавших: смартфон взорвался в московском магазине сотовой связи

112: два человека получили ожоги из-за взрыва смартфона в Москве .
Известно о двух пострадавших: смартфон взорвался в московском магазине сотовой связи

© freepik

В торговом центре на северо-востоке Москвы объявили эвакуацию. В магазине произошел хлопок. По данным Telegram-канала 112, у одного из посетителей взорвался смартфон.

По данным СМИ, в результате случившегося пострадали два человека. У них зафиксированы ожоги. В настоящий момент о их состоянии ничего не известно.

В здании, где произошел хлопок, наблюдается сильное задымление. Из помещения начали выводить людей. К торговому центру направляются сотрудники экстренных служб.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавшими оказались покупатель и продавец. Возгорание произошло на площади пяти квадратных метров.

Ранее у школьника из Нижегородской области взорвался китайский телефон. На перемене он листал тиктоки на устройстве.

Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канала 112
Автор:Артем Хохлов
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