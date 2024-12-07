Опубликовано 07 декабря 2024, 17:551 мин.
Известно о двух пострадавших: смартфон взорвался в московском магазине сотовой связи
112: два человека получили ожоги из-за взрыва смартфона в Москве .
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В торговом центре на северо-востоке Москвы объявили эвакуацию. В магазине произошел хлопок. По данным Telegram-канала 112, у одного из посетителей взорвался смартфон.
По данным СМИ, в результате случившегося пострадали два человека. У них зафиксированы ожоги. В настоящий момент о их состоянии ничего не известно.
В здании, где произошел хлопок, наблюдается сильное задымление. Из помещения начали выводить людей. К торговому центру направляются сотрудники экстренных служб.
По данным Telegram-канала Mash, пострадавшими оказались покупатель и продавец. Возгорание произошло на площади пяти квадратных метров.
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