Известно о двух пострадавших: смартфон взорвался в московском магазине сотовой связи

В торговом центре на северо-востоке Москвы объявили эвакуацию. В магазине произошел хлопок. По данным Telegram-канала 112, у одного из посетителей взорвался смартфон.

По данным СМИ, в результате случившегося пострадали два человека. У них зафиксированы ожоги. В настоящий момент о их состоянии ничего не известно.

В здании, где произошел хлопок, наблюдается сильное задымление. Из помещения начали выводить людей. К торговому центру направляются сотрудники экстренных служб.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавшими оказались покупатель и продавец. Возгорание произошло на площади пяти квадратных метров.

Ранее у школьника из Нижегородской области взорвался китайский телефон. На перемене он листал тиктоки на устройстве.