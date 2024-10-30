Россиянка на фудкорте облила женщину кипятком из-за места в очереди

В Санкт-Петербурге местная жительница из-за конфликта в очереди на фудкорте в ТЦ облила 49-летнего педиатра кипятком. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, медик возмутилась, когда злоумышленница решила без очереди заказать пирожок к кофе. В ходе разборки петербурженка вылила горячий напиток на недовольного педика. У пострадавшей зафиксировали ожоги лица и груди первой степени.

Представители торгового центра рассказали, что в курсе произошедшего. Когда ЧП произошло, пострадавшей жительнице Северной столицы предлагали помощь на месте. Когда прибыла охрана, нарушительница порядка уже скрылась с места нападения.

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Также сообщалось, что в Петербурге мужчина вцепился мальчику в ухо зубами и попытался его откусить.