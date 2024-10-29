Возвращался домой: пьяный мужчина едва не откусил ухо 15-летнему школьнику в Петербурге

Пьяный мужчина покалечил 15-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Несовершеннолетний едва не остался без уха из-за хулигана, который набросился на него, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По данным СМИ, в день, когда это случилось, подросток возвращался домой. На углу Наставников и Ириновского проспекта школьник повстречал пьяного незнакомца. Тот напал на несовершеннолетнего и порезал ему лицо.

Затем хулиган вцепился зубами в ухо мальчику. По счастливому стечению обстоятельств, жертве удалось освободиться от захвата и сбежать. Ухо осталось на месте, но сильно пострадало.

Сейчас школьник находится в отделение челюстно-лицевой хирургии и получает необходимую помощь. Его отец написал заявление в полицию по факту случившегося.

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