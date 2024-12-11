В Северске водитель автобуса сбил ребенка, посадил в салон и отвез в школу

В Томской области водитель автобуса сбил школьника. И вместо того, чтобы вызвать ГАИ, он решил просто подвезти ребенка до учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Местные жители рассказали, что на пересечении улиц Горького и Первомайская в Северске не в первый раз сбивают пешеходов. Очередная авария произошла недавно. Автобус наехал на школьника, а затем водитель посадил его в салон и отвез на уроки. После этого мужчина уехал.

Отмечается, что ребенок несильно пострадал. Он отделался испугом и небольшими ссадинами на коленях.

По мнению местных, аварии на перекрестке происходят из-за отсутствия светофоров. Сейчас там установлены только сигнальные огни.

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