«Привет малолетка»: восьмилетней девочке разбили нос в российской школе

В конце ноября в Красноярске старшеклассницы разбили нос восьмилетней ученице в школьном туалете. О случившемся рассказала мать пострадавшей девочки.

Женщина пояснила, что во время урока дочь отпросилась в туалет. Зайдя в него, она увидела двух незнакомых школьниц, которые предположительно учатся в восьмом классе. Подростки «поприветствовали» девочку словами: «Привет, малолетка», а после одна из них ударила беззащитного ребенка в нос, сообщает Kp.ru.

Расстроенная девочка рассказала обо всем матери. Но подтверждения ее истории найти не удалось — в туалете не стоят видеокамеры.

Однако мама пострадавшей утверждает, что камеры могли запечатлеть, как подростки заходили в туалет, и кто именно оказался обидчиком девочки. Также на них будет видно, как ребенок вышел из помещения к школьному медику, зажимая нос.

У девочки после случившегося долго шла кровь. Кровотечение продолжалось и когда мать забирала девочку после уроков с ваткой в ноздре. Напуганная сибирячка обратилась сначала в травмпункт, а после в полицию.

В МВД по Красноярскому краю пояснили, что проводится проверка по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Мать ребенка рассказала о случившемся учителю, но та не предприняла никаких мер для решения ситуации. При этом семье до сих пор неизвестно, кто напал на их дочь. Девочка сейчас посещает докторов и боится ходить в школу.

Ранее в Красноярске две девушки разбились, катаясь на привязанных к машине тюбингах. Одна из них погибла на месте.