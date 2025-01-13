Россиянка лишилась пальца из-за застрявшего в дверях лифта поводка собаки

Пожилая жительница Москвы оказалась в больнице после того, как ошейник ее собаки застрял в дверях лифта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, пострадавшая зашла в лифт, однако в этот момент двери закрылись, и часть поводка осталась на площадке. Женщина пыталась остановить двери, но ей не удалось этого сделать.

В результате кабина начала двигаться, и после того, как поводок резко потянуло вверх, он повредил фалангу пальца хозяйке собаки. После случившегося пострадавшую доставили в больницу.

«Жизни женщины ничего не угрожает, но палец спасти не удалось», – сказано в публикации.

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