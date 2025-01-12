В Петербурге девушка получила химический ожог ягодиц после поездки в автобусе

Петербурженка получила химический ожог ягодиц после поездки в автобусе. Инцидент произошел вечером 10 января.

Девушка пояснила 78.ru, что села в автобус возле станции метро «Московская». Она подумала, что пятно на сидении — это вода, но вскоре ощутила жжение в районе ягодиц.

Петербурженке пришлось обратиться за помощью в медучреждение. В больнице ей сказали, что, судя по всему, на сидении была щелочь.

Врачи оценили состояние девушки как средней тяжести. В итоге ее отправили в ожоговое отделение. На данный момент пострадавшая готовит заявление в полицию.

До этого российская пенсионерка получила ожоги после того, как ей в окно кинули петарду. ЧП произошло в Москве 3 января. Пострадавшую женщину доставили в больницу.